Champions League: l’Inter batte lo Young Boys 1-0, decide Thuram al 93′

Nella terza giornata di Champions League l’Inter batte 0-1 lo Young Boys e si porta a quota sette punti in classifica.

Non è stata una passeggiata per i nerazzurri la sfida di Berna, Dopo un primno tempo di totale equilibrio e poche emozioni da gol , nella rirpesa Nella ripresa Von Ballmoos para un rigore a Arnautovic (48′), concesso da Oliver trattenuta in area di Hadjam su Dumfries. Lo Young Boys vicinissimo al vantaggio con un destro di Monteiro che si stampa sul palo e nel finale Thuram (93′) beffa gli svizzeri con un guizzo vincente su perfetto assist di Di Marco. L’Inter batte lo Young Boys all’ultimo respiro grazie ai cambi e fa uno scatto in classifica.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-INTER 0-1

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Lakomi (32′ st Elia); Virginius (14′ st Colley), Imeri (14′ st Males), Monteiro; Ganvoula.

A disp.: Keller, Marzino, Itten, Camara, Niasse, Abdu Conté, Athekame. All.: Magnin

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (31′ st Bastoni), De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (16′ st Zielinski), Carlos Augusto (9′ st Dimarco); Taremi (31′ st Thuram), Arnautovic (16′ st Martinez).

A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Darmian, Aidoo, Berenbruch. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Oliver (Ing)

Marcatori: 48′ st Thuram (I)

Ammoniti: Hadjam, Monteiro, Imeri, Males (Y); Dumfries, Dimarco (I)

Espulsi: –

Note: 2′ st Von Ballmoos (Y) para un rigore ad Arnautovic (I)