L’ a.d. dell’Atalanta Luca Percassi , intervistato nel programma “No Stop News’ su Rtl 102.5 , ha parlato della vittoria della Dea al Mradoina contro il Napoli:” e’ stata un’emozione unica. Eravamo in casa della capolista, che arrivava da risultati importanti e con una classifica di primo ordine, in uno stadio pieno. È una vittoria che significa molto per tutti noi: giocatori e tifosi. È stata una giornata importante”.

