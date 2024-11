“Sono quì per aiutare i miei compagni e vincere” Così Henrikh Mkkhitaryan ai microfoni Dazm dopo il successo nerazzurro 1-0 con il Venezia. “Gocare in questa squadra è speciale, mi piace tanto. lLarmeno si proietta già alle prossime sfide: “Arsenal e Napoli? Prima pensiamo alla Champions, poi ci penseremo. Sarà interessante e speciale per il primo posto, ma prima pensiamo all’Arsenal”.