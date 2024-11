Serie A: Inter-Venezia 1-0, decisivo Lautaro

Nell’undicesima giornata di Serie A l’Inter batte 1-0 il Venezia , nerzzurri a -1 dal Napoli ccapolista .

A San Siro, nel posticipo di giornata, l’Inter fatuca un pò ad avere ragione di un Venezia volenteroso e ben messo in campo da Di Francesco . Il match si sblocca nella ripresa dopo tante emozioni nella prima frazione, con i portieri Sommer e Stankovic protagonisti. A regalre la vittoria ai nerazurri il solito L Lautaro Martinez (65′) che sfrutta un cross dalla sinistra di Dimarco per incornare e mandare ko i lagunari. Nel finale brivido col pareggio di Sverko annullato per fallo di mano. Tre punti importanti per gli uomini di Inzaghi che sfruttano la sconfitta del Napoli per portarsi a -1 dagli azzurri. E domenica a San Siro arriva il Napoli di Antonio Conte.

IL TABELLINO

INTER-VENEZIA 1-0

Inter (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (25′ st Bisseck 6); Dumfries 7, Barella 6,5 (25′ st Calhanoglu 6,5), Zielinski 6 (39′ st Frattesi sv), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 7 (31′ st Darmian sv); Thuram, Lautaro (25′ st Taremi 6)

A disposizione: Di Gennaro, Martinez J., Arnautovic, Correa, Acerbi, Buchanan, Palacios

Allenatore: Inzaghi S. 6,5

Venezia (3-5-2): Stankovic 6,5; Altare 5 (1′ st Sverko 5,5), Svoboda 5,5, Idzes; Zampano 5,5 (32′ st Ellertsson sv), Crnigoj 5 (1′ st Busio 6), Nicolussi Caviglia 6 (38′ st Yeboah sv), Andersen 5,5 (32′ st Duncan sv), Haps 5,5; Pohjanpalo 5,5, Oristanio 6

A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Sagrado, Schingtienne, Candela, Raimondo, Carboni F., El Haddad, Doumbia

Allenatore: Di Francesco 5,5

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 20′ st Lautaro

Ammoniti: Pavard (I), Zampano (V), Frattesi (I)