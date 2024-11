Serie A: la Viola passa a a Torino. Granata battuti 1-0

La Fiorentina grazie al gol di Kean messo a segno al 41′ del primo tempo , batte il Torino 1-0. La sqyadra di palladino si porta a quota 22 punti in classifica e raggiunge l’Atalanta in classifica entrambe a-3 dalla capolista Napoli. Il gol di Kean agevolato da un errore di maropan che non difende la palla su lancio di Ranieri e batte Milinkovic-Savic. Quinta vittoria di fila per Palladino, la settima se si considera pure la Conference. I granata di Vanoli, invece, restano a quota 14.

IL TABELLINO

TORINO-FIORENTINA 0-1

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5, Walukiewicz 6, Maripan 5, Coco 6; Pedersen 6,5, Tameze 5 (19′ st Ilic 5,5), Ricci 5 (33′ st Linetty 6), Sosa 5,5 (19′ st Lazaro 5,5); Vlasic 6 (33′ st Karamoh); Adams 6 (17′ st Njie 5,5); Sanabria 5,5. A disp.: Paleari, A. Donnarumma, Masina, Dembélé, Bianay, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella. All.: Vanoli 5,5

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6; Dodo 6, Comuzzo 6, Ranieri 6,5, Gosens 6; Richarson 6 (18′ st Adli 6), Bove 6; Colpani 6 (18′ st Ikoné 6), Beltran 6 (30′ st Mandragora 6,5), Sottil 6 (18′ st Kouamé 6); Kean 7 (40′ st Biraghi sv). A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino. All.: Palladino 7

Arbitro: La Penna

Marcatore: 41′ Kean

Ammoniti: Ilic (T), Ricci (T), Bove (F)