Monza , Nesta:” il gol annullato? Questo è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio”

Aessandro Nesta sbotta , il tecnico brianzolo non ha affatto gradito la decisione di annullare la rete a Dany Mota per fallo precedente di Bondo su Theo Hernandez e nel dopo gara non le ha certo mandate a dire: “Questo è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio – ha dichiarato – Che fallo è oggi? A Bergamo ci hanno chiesto scusa, ma noi perdiamo i punti. Per me stiamo complicando il calcio. . Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il contrario”.