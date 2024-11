Milan, Fonseca:”! abbimo fatto una bella partita”

C’era bisogno di una risposta e Paulo Fonseca l’ha avuta sul campo dai suoi ragazzi . Così all’U-Power Stadium , i rossoneri conquistano la prima vittoria esterna in questa stagione battendo il Monza 1-0.

“Tra il Monza e il Real Madrid , cambia poco , sono tutte gare importanti” – così Paulo Fonseca ai microfoni Sky al termine del match vinto dai rossoneri.“Omportante vincere e meritavamo di vincere con più gol, guardando a quello che abbiamo fattoin campo, Oggi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo vinto e vinto molto bene”. “Quello che Morata fa per la squadra è magnifico, per me senza dubbio è stato l’uomo della partita. Ha avuto occasioni per segnare ma non ha segnato. Il gol arriverà”.