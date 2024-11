Serie A: autorete di Okoye , poi Savona, la Juve batte l’Udinese 2-0

LaJuve torma a sorridere. Dopo i pareggi contro Inter e Parma, nell’undicesima giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte 2-0 l’Udinese .

I bianconeri salgono a quota 21 in classifica. Al Bluenergy Stadium nel primo tempo òla Juve imposta il match. Il vantaggio al (19′): percussione di Thuram conclusione che spiazza il palo , ritorna sulla traietteoria toccando la schiena di Okoye proteso in tuffo e palla ìn rete. L’Udinese risponde subito con Davis , l’azione però è fermata per fuorigioco, Il raddoppio juventino arriva al (37′) con : Savona (37′) dopo un altro palo centrato da Yildiz. Gol che bastano a decidere la gara. Nella ripresa i friulani provano infatti a reagire, ma gli uomini di Motta difendono bene, rischiano solo su un colpo di testa di Lucca che si stampa sulla traversa e portano a casa i tre punti.

IL TABELLINO

UDINESE-JUVE 0-2

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kabasele ,5 (1′ st Zarraga 5,5), Bijol 6, Giannetti 6; Ehizibue 5,5 (43′ st Rui Modesto sv), Lovric 5 (1′ st Ebosse 6), Karlstrom 5, Payero 6, Zemura 5,5 (22′ st Kamara 6); Thauvin 6 (22′ st Lucca 6), Davis 5,5.

A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ekkelenkamp, Bravo, Brenner, Pizarro. All.: Runjaic 5,5

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Savona 6,5 (35′ st Danilo 6), Gatti 6, Kalulu 6,5, Cambiaso 6,5 (35′ st Cabal 6); Locatelli 6,5, Thuram 7 (25′ st McKennie 6); Weah 6,5 (42′ st Mbangula sv), Koopmeiners 5,5, Yildiz 6,5; Vlahovic 6 (25′ st Conceicao 5,5).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi, Gil Puche. All.: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 19′ aut. Okoye (U), 37′ Savona (J)

Ammoniti: Bijol, Davis (U); Locatelli, Gatti (J)