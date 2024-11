Serie A: Monza- Milan 0-1, decide Reijnders

Il Milan conquista la prima vittoria esterna in questa stagione .

I ragazzi di Paulo Fonseca passano a Monza 1-0 anticipo serale dell’11a giornata . Non è bastato ai brianzoli l’ottima prestazione di Daniel Maldini, il giovane attaccante si rende pericoloso e sfiora per ben due volte il vantaggio , poi Maignan compie una grandissima parata su colpo di testa di Pedro Pereira. Nel finale di tempo il gol che decide il match: veloce contropiede ,dei rossoneri palla a Chukwueze , cross il colpo di testa di Morata sbatte contro Izzo, il pallone arriva a Reijnders che in tuffo di testa non sbaglia. Nella ripresa il Diavolo rischia poco e sfiora il raddoppio con Theo Hernandez e Leao. Pur senza brillare, il Milan va al riposo in vantaggio. Nella riresa al 63′ Fonseca richiama Okafor entra Leao , il portoghese da più spinta agli attacchi rossoneri con Turati gli nega il gol in duo occasioni.

IL TABELLINO

MONZA-MILAN 0-1

Monza (3-4-2-1): Turati 6,5; Izzo 6, Marì 5, Carboni 6 (33′ st Caprari sv); Pereira 6,5 (20′ st D’Ambrosio 5,5), Bondo 5 (42′ st Valoti sv), Bianco 5,5, Kyriakopoulos 6; Mota 5,5 (20′ st Vignato 5), Maldini 7; Djuric 5,5 (33′ st Maric sv). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Pessina, Postiglione, Ciurria. All.: Nesta 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Terracciano 6 (44′ st Calabria sv), Thiaw 6, Pavlovic 6, Theo Hernandez 7; Fofana 6,5, Reijnders 7; Chukwueze 6 (36′ st Loftus-Cheek sv), Pulisic 6 (44′ st Musah sv), Okafor 5 (18′ st Leao 6); Morata 5,5. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Abraham, Camarda. All.: Fonseca 6

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 43′ Reijnders (MI)

Ammoniti: Morata (MI), Djuric (MO), Bondo (MO)

Espulsi:

Note: Al 10′ st espulso il vice allenatore del Milan Tiago Leal per proteste