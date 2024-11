Napoli, Antonio Conte:”abbiamo incontrato una squadra più forte”

Antonio Conte, non cerca alibi dopo la pesante sconfitta interna (3-0) contro l’Atalanta.

Abbiano giocato la nistra partita , ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. L’Atalanta è stata più forte – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa – I miei ragazzi hannpo dato tutto , l’osrtacolo era troppo alto per andare oltre. Loro sono più avanti rispetto a noi. Complimenti a loro, quando incontri una squadra più forte devi farle i complimenti e poche chiacchiere”

“Sono abituato a dire sempre la verità e non a tutti piace . Noi siamo qui per lavorare e per provare a ricostruire – ha aggiunto Conte , il tecnico si lascia ad un gesto di stizza – per lavorare bene ci vogliono calma e pazienza. La scorsa stagione il Napoli è arrivatp decino con due giocatori di valore Zielinski e Osimhen . Le difficoltà ci sono e ne siamo coscienti ma non dobbiamo abbatterci . Tornando al match: “Loro sono stati molto più bravi in alcune situazioni, nel tenere più palla e sviluppare azioni offensive, però la partita è stata molto equilibrata”.