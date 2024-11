Atalanta, Gasperini:”abbiamo giocato una gara di alto livello”

Tre gol al Napoli non è cosa che accade tutti i giorni, invece Gian Piero Gasperini ,e la sua Atalanta hanno imnpartito una bella lezione di calcio alla capolista con un netto 3-0 al Maradona e rilancio verso le ambizioni tricolori .

“Per lo scudetto non si tratta di nascondersi visto che queste partite sono una bilancia anche per noi – ha esordito il tecnico orobico -. Il Napoli è una squadra forte De laurentiis , Manna e Conte hanno fatto cose straordinarie , il Napoli è una squadra che crescerà sicuramenteche he farà cose straordinarie”. Noi abbiamo bisogno di crescere , le risposte ci sono da parte di tutti “-” ha aggiunto Gasperini – .

