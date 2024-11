Napoli, Conte:”con l’Atalanta non dobbiamo sottovalutare la sfida”

La vittoria a San Siro contro il Milan pone il Napoli a ceracre di ripetersi nel match del Maradona contro l’Atalanta, secondo big-.match del trittico , il prossimo sarà contro l’Inter a San Siro.

Il tecnico azzurro vuole mantenere il profilo basso re tiene i piedi ben saldi per terra:”Ho detto ai miei ragazzi a non sottovalutare questa sfida. Magari lo faranno loro, visto che hanno una struttura da Champions League e noi ancora no”. Conte annuncia il ritorno di Lobotka dalla prossima partita e non vuole sentire parlare di scudetto: C’è tanto entusiamo , ma siamo solo all’inizio di un percorso che mira a costruire qualcosa di duraturo per il Napoli”.