F1, Brasile qualifiche Sprint: pole di Piastri , secondo Norris , terzo Leclerc

Oscar Piastri (McLaren), si prende la pole nelle qualifiche Sprint Gp del Brasile a Interlagos.

Secondo il cpmpagno di scuderia lamndo Norris a Norris che era stato il più veloce sia nelle prove libere che in SQ1 e SQ2. Leclerc 3° con la Ferrari precedendo Verstappen e Sainz. Bearman 10° con la Haas. Hamilton e Perez eliminati in SQ2. Alonso fuori in SQ3.

La griglia di partenza della sprint race:

1ª Fila: 1. Oscar Piastri (McLaren), 2. Lando Norris (McLaren)

2ª Fila: 3. Charles Leclerc (Ferrari), 4. Max Verstappen (Red Bull)

3ª Fila: 5. Carlos Sainz (Ferrari), 6. George Russell (Mercedes)

4ª Fila: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Liam Lawson (Racing Bulls)

5ª Fila: 9. Alexander Albon (Williams), 10. Oliver Bearman (Haas)

6ª Fila: 11. Lewis Hamilton (Mercedes), 12. Nico Hulkenberg (Haas)

7ª Fila: 13. Sergio Perez (Red Bull), 14. Franco Colapinto (Williams)

8ª Fila: 15. Valtteri Bottas (Sauber), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)

9ª Fila: 17. Esteban Ocon (Alpine), 18. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

10ª Fila: 19. Lance Stroll (Aston Martin), 20. Zhou Guanyu (Sauber)

F1, la classifica del Q3 delle Qualifiche Sprint del GP del Brasile

Oscar Piastri 1:08.899

Lando Norris+0.029

Charles Leclerc+0.254

Max Verstappen+0.320

Carlos Sainz+0.358

George Russell+0.544

Pierre Gasly+0.723

Liam Lawson+1.042

Alexander Albon +1.179

Oliver Bearman No Time

la classifica del Q2

Lando Norris 1:09.063

Oscar Piastri+0.176

Charles Leclerc+0.185

Max Verstappen+0.426

Carlos Sainz+0.437

Pierre Gasly+0.547

Oliver Bearman+0.566

George Russell+0.620

Liam Lawson+0.764

Alexander Albon+0.781

Lewis Hamilton+0.878 (eliminato)

Nico Hulkenberg+0.901 (eliminato)

Sergio Perez+0.961 (eliminato)

Franco Colapinto+1.212 (eliminato)

Valtteri Bottas+1.532 (eliminato)

classifica del Q1

Lando Norris 1:09.477

Oscar Piastri+0.788

Alexander Albon+0.889

Charles Leclerc+0.911

Sergio Perez+0.915

Max Verstappen+0.932

Oliver Bearman+0.965

Nico Hulkenberg+0.989

Franco Colapinto+0.993

George Russell+1.002

Carlos Sainz+1.026

Liam Lawson+1.099

Lewis Hamilton+1.148

Pierre Gasly+1.153

Valtteri Bottas+1.384

Fernando Alonso+1.501 (eliminato)

Esteban Ocon+1.575 (eliminato)

Yuki Tsunoda+1.644 (eliminato)

Lance Stroll+1.803 (eliminato)

Zhou Guanyu+3.501 (eliminato)