Milan , Fonseca:”dobbiamo capire qual’è la crescita della squadra”

A Paulo Fonseca c’è ancora tanto amaro in bocca dopo la sconfitta contro il Napoli. Il Milan torna in campo nella sfida contro il Monza , match che diventa di vitale importanza per rilanciare i Rossoneri in questo campionato. “Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Siamo pronti per questa partita difficile col Monza”, ha detto il tecnico rossonero a Milan TV.