Torino, Vanoli:”nel primo tempo è mancata personalità

Paolo Vanoli e il suo Torino sconfitti 1-0 all’Olimpico dalla Roma. Il tecnico grabata ai microfoni Dazn “.La Roma ha giocato bene, ci ha messo in difficoltà e creato superiorità numerica dove doveva. Eravamo un po’ troppo bassi e facevamo fatica a uscire con la palla. Abbiamo creato troppe poche occasioni per fare gol. Dobbiamo tutti prenderci più responsabilità e migliorare, non possiamo fare di questa assenza un alibi, ma andare avanti”. “