Inter-Napoli, vietata ai tifosi residenti in Campania

Domenica 10 novembre a San Siro il big-match tra Inter e Napoli. A San Sito , la squadra azzurra non potrà contare sull’appoggio dei propri tifosi, infatti la Prefettura del capoluogo lombardo ha vietato laa trasferta a tutti i tifpsi residenti in Campania per questioni di sicurezza.

IC. vs S.S.C. Napoli, valevole per il campionato nazionale di serie A, stagione 2024/2025, in programma allo stadio Meazza di Milano il 10 novembre 2024, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con provvedimento, le seguenti prescrizioni:

– divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C. Napoli”, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della “F.C. Internazionale”;

– vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania“.