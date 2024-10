Così come è successo nella sconfitta al ‘Maradona’ contro il Napoli, Fabio Pecchia non è soddisfatto del pareggio 2-2 contro la Juventus. ” Dopo una partita del genere bisogna uscire con una rabbia giusta”. “Quando si creano così tanti presupposti per segnare, in questo modo si porta a casa poco. Nel primo tempo la partita è stata bella, più aperta, nella ripresa abbiamo subito la pressione inevitabile della Juve. Usciamo dallo Stadium con rabbia, bisogna vincerle le partite”.