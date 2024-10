Juve i convocati per la sida col Parma, c’è anche Koopmeiners

Juventus – Parma, valida per la 10ª giornata di Serie A, fissato per le ore 20.45. L’allenatore Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati, si rivede Teun Koopmeiners reduce da un infortunio alle costole. Prima convocazione invece per Gil Puche, difensore spagnolo classe 2006 , in forza alla Primavera. Questa la lista dei convocati: Perin, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Kalulu, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Gil Puche, Mbangula.