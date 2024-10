Milan, Fonseca:”sono sempre io il responsabile”

La sconfitta contro il Napoli allontana il Milan dal la parti alte della classifica. Mastica amaro paulo Fonseca, dopo la sconfitta interna contro il Napoli. ” Se ci sono stati errori in campo sono sempre io il responsabile , non è facile cominciare la partita con un gol subito dopo 5′. Quello che ho visto io è che loro hanno fatto due gol mentre noi abbiamo fallito molte occasioni. La squadra ha avuto una buona reazione a un inizio negativo e fatto un gioco positivo contro una squadra che si abbassa molto come il Napoli e contro cui non è facile giocare”.