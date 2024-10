Bologna, Italiano:”stiamo facendo dei passi avanti”

Importante vittoria del Bologna , la squadra felsinea batte il Cagliari 2-0 e da fiducia ai rososoblu per il porossimo impegno Champions league contro il Monaco. I ragazzi stati bravi i ragazzi anche a tenere il risultato. Una vittoria che dedichiamo alla gente di Bologna in difficoltà e che spala fango. Ci tenevamo tantissimo. Staimo facendo dei passi avanti – spiega il tecnico -: nelle gare di Champions riusciamo a tenere botta, tutto ciò che facciamo in Europa dobbiamo portarlo anche in campionato. La concretezza è legata all’attenzione che cresce in tutti i reparti”.