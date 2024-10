Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Lecce deve subito ritorvarsi contro il Verona prossimo avversario, nel turno infrasettimanale di campionato. “In questa fase del campionato la gara di domani è molto importante per diversi motivi – dice il tecnico dei giallorossi Luca Gotti nella conferenza della vigilia – per fare un salto in classifica, per venire fuori da questa situazione coincisa con una serie di sconfitte.”