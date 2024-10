Roma. Juric:”abbiamo sbagliato tutto”

La Roma esce con le ‘ossa’ rotte dal Franchi dopo la scoinfitta 5-1 contro la Fiorentina. Ivan Juric che al termine , ha commentato la sfida che ha fatto traballare ancora di più la sua posizione in panchina: “Abbiamo sbagliato tutto – ha dichiarato a DAZN -, dopo sette partite concentrati e con buone prestazioni, qui a Firenze abbiamo sbagliato tutto dimenticando tutto il nostro lavoro. Non me l’aspettavo”. Dopo sette partite in cui abbiamo subito pochissimo, stasera è stato tutto sbagliato. Ci sono poche cose da dire e poche scuse”.