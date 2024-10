Serie A: Fiorentina a valanga , 5-1alla Roma

La Fiorentina ha battuto la Roma 5-1 nella nona giornata di Serie .

La Roma non sta vivendo un periodo tranquillo e tutto questo lo si è notato nella sfida contro la Fiorentina. I cinque gol subiti sono la chiara conferma che qualcisa non va all’interno dello spogliatoio , proprio a seguito delle voci circolate su un’eventuale sostituzione guida tecnica della squadra e un ritorno in pachina di Daniele De Rossi.

Al Franchi la formazione di

la Viola ha sbloccato subito il match al 9′ con Kean c, l’attaccante ha infilato Svilar in diagonale. La reazione dei giallorossi di Juric non c’è stata, e al 17′ Beltran ha raddoppiato su rigore. Al 39′ la Roma accorcia con Kone, ma dura poco Kean al 41′ ha calato il tri . Nella ripresail tema del match non è cambiato: poker dell’ex Bove. Roma in dieci espulso Hermoso doppia ammonizione, infine anche l’esordio du Hummels non porta bene ai giallorossi con l’autorete e il 5-1 defunitivo del tedesco .

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 5-1

Fioretina (4-3-2-1): De Gea ; Dodo , Comuzzo , Ranieri , Gosens ; Adli (29′ st Quarta ), Cataldi (11′ st Richardson ), Bove (21′ st Sottil ); Colpani , Beltran (21′ st Kouamé ); Kean (29′ st Ikoné 6). A disp.: Terracciano, Martinelli, Kayode, Parisi, Moreno, Biraghi. All.: Palladino

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini (1′ st Baldanzi ), Ndicka , Hermoso ; Celik , Pisilli , Cristante (32′ Kone ), Angelino (32′ Zalewski ); Dybala (22′ st Hummels ), Pellegrini ; Dovbyk . A disp.: Ryan, Marin, Sangaré, Dahl, Zalewski, Abdulhamid, Le Fée, Paredes, Shomurodov. All.: Juric

Arbitro: Sozza

Marcatori: 9′ Kean (F), 17′ rig. Beltran (F), 39′ Kone (R), 41′ Kean (F), 7′ st Bove (F), 25′ aut. Hummels (R)

Ammoniti: Ranieri, Kean (F); Mancini, Pisilli, Kone (R)

Espulsi: 20′ st Hermoso (R) per somma di ammonizioni