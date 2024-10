F1:Carlos Sainz trionfa al Gp del Messico. Secondo Norris , terzo Leclerc

Lo spagnolo della Ferrari vince davanti a Norris e al compagno di squadra Leclerc.

Carlos Sainz vince il Gp del Messico F1 . Partito in pole lo spagnolo ha mantenuto la posizione nel lungo rettilino che porta alla prima curva. Non è andata bene a Tsnoda e Albon le due monoposto si sono toccate con Safaety Car per oltre 6 giri. Verstappen 6° al traguardo dopo aver scontato due penalità di dieci secondi per aver infranto le regole nel duello corpo a corpo con il britannico della McLaren.

L’ordine d’arrivo del gara del GP del Messico della Formula 1 2024

Carlos Sainz (Ferrari)

Lando Norris (McLaren) +4.705

Charles Leclerc (Ferrari) +34.387

Lewis Hamilton (Mercedes) +44.780

George Russell (Mercedes) +48.536

Max Verstappen (Red Bull) +59.558

Kevin Magnussen (Haas) +63.642

Oscar Piastri (McLaren) +64.928

Nico Hulkenberg (Haas) 1L

Pierre Gasly (Alpine) 1L

La classifica piloti della F1 2024 aggiornata dopo la corsa di Città del Messici



McLaren 566 punti

Ferrari 537

Red Bull 512

Mercedes 366

Aston Martin 86

Haas 46

Racing Bulls 36

Williams 17

Alpine 14

Sauber 0