MotoGp Gp Thailandia Sprint Race: vince Bastianini davanti a Martin , terzo Bagnaia

MotoGP Gp Thailandia Sprint Race – Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma al Chang International Circuit di Buriram.

Enea Bastianini partiva dalla prima fila avendo fatto registrae il secondo tempo è stato lesto ad infilare Martin andato lungo alla prima curva dopo lo start.

Passato in testa alla gara il pilota della della Ducati non ha lasciato la prima posizione, andando a tagliare il traguardo con 1.357s di vantaggio sul secondo classificato Jorge Martin. Francesco Bagnaia si è piazzato in terza posizione : Martin aumenta il vantaggio in classifica generale sul campione del mondo in carica a +22 punti.

Quarto al traguardo Marc Marquez (Gresini Racing), davati a suo fratello Alex Marquez (Gresini Racing), poi Franco Morbidelli (Pramac Racing) e ai piloti del VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.

MotoGp SPR Buriram – GP Thailandia – I tempi