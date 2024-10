Serie A: Torino – Como 1-0, decide Njie su errore di Braunoder

Mancava da tre giornate una vittoria granata in campionato . La squadra di Vanoli ritorna a sorridere e nel secondo anticipo Serie A 9a batte il Como 1-0 .

Non si può dire che il Como non abbia giocato una buona gar, e forse i lariani merutavo il apreggio ,testimone il Il primo tempo giocato dai ragazzi di Fabregas. . Al (24′) Milinkovic-Savici deve murare la conclusione di un frizzante Fadera . I granata non lieviatano in attacco Adams e Sanabria predicano nel deserto . Si accende Adams: servito lungo va a segno , gol annullato per netta posizione di fuorigioco. Partita nervosa con qualche cartellino giallo estratto da Airoldi. Il Como perde Sergi Roberto , lo spagnolo accusa problemi muscolari , sostituito da Braunoder . Nella rirpesa Toro più intraprendete: Audero dice di no al colpo di testa di Lazaro . I lariani risponono: Milinkovic-Savic, salva due volte su Strefezza e si supera con l’aiuto della traversa sul sinistro di Nico Paz. Nel momento migliore degli ospiti, al 75′ Braunoder combina l’rreparabile : retropassaggio corto in tuffo di testa sul quale si avventa Njie che salta Audero e realizza il primo gol in Serie A in carriera. All’ultimo respiro 96′ Milinkovic-Savic serbo salva su Mazzitelli.

IL TABELLINO

TORINO-COMO 1-0

Torino (3-5-2): Milinkovic Savic ; Coco , Maripan , Masina (49′ st Dembele ); Walukiewicz (1′ st Vojvoda ), Vlasic (27′ st Tameze ), Linetty (20′ st Gineitis ) Ricci , Lazaro ; Adams , Sanabria (20′ st Njie ). A disp.: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Pedersen, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini. All.: Vanoli

Como (4-2-3-1): Audero ; Goldaniga , Dossena , Kempf , Moreno (38′ st Mazzitelli ); Sergi Roberto (37′ Braunoder ), Perrone ; Strefezza (29′ st Da Cunha ), Paz (38′ st Belotti ), Fadera (37′ st Ali Jasim), Cutrone . A disp.: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Jack, Cerri, Verdi, Barba. All.: Fabregas

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 30′ st Njie (T)

Ammoniti: Strefezza (C), Masina (T), Linetty (T), Goldaniga (C), Vojvoda (T), Nico Paz (C)