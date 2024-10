Serie A: l’Udinese vola in alto. Al Blu Energy Stadiun batte il Cagliari 2-0

la grande attesa quando arriverà il match casalingo contro la Juve per testare bene se l’Udinese è la rivelazione in questo campionato.

I tifosi ne sono convinti. di aver di vedere una grande squadra all’opera. Al Blu Energy Stadium nel pri,o anticipo dell’ottava giornata Serie A, i friulani hanno battuto il cagliari 2-0 e volano al terzo posto in classifica a quota 16 punti.

Parte bene l’Udinese , il Cagliari si difende abastabnza in ordine Al 24′ kla svolta: Secondo cartellino giallo per Antoine Makoumbou per fallo su Pajero e sardi in dieci. L’Udinese in superiorità numeica gioca facile e passa in vantaggio al (38′) con un gran bel colpo di testa di Lucca su cross di Kamara. Si va al riposo con i friulani in vantaggio.

Nella rirpesa nonostante l’iferiorità numericva il cagliari si rende pericoloso e rimane attaccato alla partita. Nicola le prova tutte anche con coraggio schierando la doppia punta Luvumbo- Lapadula, ma l’Udinese raddoppia e chiude il match grazie al gol al (78′) di Keinan Davis con un tiro di destro da centro area sotto la traversa i su assist di Jesper Karlström.

UDINESE-CAGLIARI 2-0

Udinese (3-5-2): Okoye ; Kabasele (40’ st Zemura), Bijol , Tourè ; Ehizibue (28’ st Modesto ), Lovric Karlstrom , Payero (27’ st Zarraga ), Kamara (40’ st Giannetti); Davis , Lucca (28’ st Bravo ). A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Brenner, Ebosse, Pizarro. All.: Runjaic.

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet ; Zappa , Mina , Luperto ; Azzi , Marin (43’ st Prati ), Makoumbou , Adopo (26’ st Zortea ), Augello (26’ st Luvumbo ); Gaetano (37’ Deiola ); Piccoli (25’ st Lapadula ). A disp.: Ciocci, Sherri, Viola, Wieteska, Palomino, Obert, Mutandwa, Felici. All.: Nicola.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 38’ Lucca (U), 33’ st Davis (U)

Ammoniti: Lucca (U), Tourè (U), Azzi (C)

Espulsi: Makoumbou (C) per doppio giallo