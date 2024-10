Serie A: Bologna -Milan non si gioca. Arriva il divieto da parte del Sindaco

Bologna-Milan non si gioca domani, sabato 26 ottobre alle 18, la partita è stata rinviata. Data del possibile recupero: mercoledì 18 o mercoledì 5 febbraio.

L’ordinanza del Sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore rimane chiaro: “La partita porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone – si legge nella nota del Comune di giovedì, confermata anche venerdì dopo un ulteriore confronto col Prefetto – con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte”

A questo punto a decidere il destino del match sarà la Lega Calcio. La decisione del comune bolognese viste le previsioni di pioggia intesa e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere Porto-Saragozza, che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera.

La gara tra Bologna e Milan potebbe giocarsi a Como o Empoli, sempre a porte chiuse (troppo ristretti i tempi per la messa in vendita dei biglietti) ma, a discussione ancora in corso, non è esclusa la possibilità del rinvio del match con data da destinarsi, anche se la prima certa sarebbe ad aprile.