Europa League: La Lazio batte il Twente 2-0

La lazio centra la terza vittoria cosecutiva in Europa League e dopo Dinamo Kiev e Nizza batte il Twente 2-0.

La Lazio vola in testa alla classifica con il Tottenham a quota 9 punti. All’Arke Stadion nel primo tempo all'(11′) , la partita si mette subito in discesa per la Lazio con il Twent in dieci uomi: il portiere Unnerstall si fa subito espellere per un fallo fuori area su Dia, lanciato a rete da una verticalizzazione di Pellegrini. Ci prova Marusic il sinistro del difensore montenegrino si stampa sul palo. A sbloccare la partita è Pedro (35′) di piatto su assist di Vecino. Nella ripresa Pellegrini si divora il raddoppio, poi gli olandesi provano a reagire, ma i biancocelesti serrano le linee e chiudono i conti con Isaksen (87′) nel finale su assist di Dele-Bashiru dopo l’ennesima buona giocata di Pedro.

Nella foto di Antonio Fraioli, isaksen autore del raddoppio biancoceleste

IL TABELLINO

TWENTE-LAZIO 0-2

Twente (4-2-3-1): Unnerstall ; Van Rooij , Hilgers , Bruns , Salah-Eddine (35′ st Ltaief ); Vlap (15′ st Eiting ), Regeer ; Van Wolfswinkel , Steijn (15′ st Besselink ), Van Bergen (14′ st Tyton ); Lammers (1′ st Kuipers ).

A disp.: El Maach, Lagerbielke, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuster, Panneflek, M. Rots. All.: Oosting

Lazio (4-2-3-1): Mandas ; Marusic , Gigot (37′ st Patric ), Romagnoli , Pellegrini ; Vecino (20′ st Rovella ), Dele-Bashiru ; Tchaouna (44′ st Gila ), Pedro , Zaccagni (20′ st Castellanos ); Dia (37′ st Isaksen ).

A disp.: Furlanetto, Provedel, Nuno Tavares, Di Tommaso. All.: Baroni

Arbitro: Dabanovic

Marcatori: 35′ Pedro (L), 42′ st Isaksen (L)

Ammoniti: Van Wolfswinkel, Van Rooij, Bruns, Vlap (T)

Espulsi: 11′ Unnerstall (T) – fallo fuori dall’area