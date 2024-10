Lazio , Isaksen:”Quest’anno mi sento molto meglio, sento la fiducia di Baroni”

Ha realizzato il raddoppio nella sfda Europa League contro il Twente, Gustav Isaksen si gode con tutta la squadra il promato in classifica della competizione europea “L’espulsione ha fatto la differenza oggi, loro sono una squadra molto forte ma abbiamo giocato bene, uniti da vera squadra e sono molto felice – ha spiegato l’esterno che ha firmato il raddoppio nel finale -. Il primo anno è stato difficile per la lingua, in un campionato diverso dove ci sono giocatori molto più forti”.