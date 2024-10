Conference League: La Fiorentina batte il San Gallo 4-2

La Viola centra la seconda vittoria in Conference League.

La squadra di Palladino lontano dalle mura amiche batte gòli elvetici del San Gallo 4-2 , Allo stadio Kybunpark , I viola soffrono l’aggressività degli elvetici , ma vanno in rete con Kouamè , gol annullato per fuorigioco dell’attaccante ivoriano. Appena un minuto dopo passa in vantaggio il San Gallo con Mambimbi. Gli svizzeri insistono e sempre l’attaccante svizzero chiama poi Terracciano a una parata provvidenziale alla mezz’ora, mentre dalla parte opposta sono Sottil e Martinez Quarta a impegnare Ati-Zigi: il primo tempo si chiude quindi con i ragazzi di MaaBen in vantaggio.

Nella ripresa la Fiorentina scende in campo vogliosa e con Sottil impensierisce il portiere svizzero con unaconclusione pericolosa, , Al (50′) arriva il pareggio della Fiorentina con Martinez Quarta: l’argentino colpisce di testa, sfruttando il cross direttamente da calcio d’angolo di Biraghi.La Viola insiste e ribalta il risultato al (54′) con Ikoné su assist di Bove bell’assist di Bove. Il San Gallo non e risponde immediatamente, e pareggi i conti già al 62’: il gol questa volta è di Gortler, autore di una splendida rete di testa. La risposta Viola non si fa attendere e ancira con Ikoné al (69’) , realizza rete che riporta la Fiorentina avanti 3-2. Qlache interperanza dei tifosi svizzeri per lancio di fumofìgeni sul terreno di gioco costringe il direttore di gara a sospendere momentaneamente il mattch, all rirpesa dei gioco la Fiorentina cala il poker con Gosenz (94′) : Kouame calcia e centra il palo , il laterale tedesco lesto a mette la palla in fondo alla rete La Fiorentina vince così 4-2 e sale a 6 punti in classifica. prossimo turno al Franchi contro l’APOEL Nicosia.

IL TABELLINO

SAN GALLO-FIORENTINA 2-4

San Gallo (4-3-1-2): Ati-Zigi ; Vandermersch , Ambrosius (26’ Vallci ), Stanic , Noah ; Gortler (38’ st Stevanovic), Quintilla , Csoboth (18’ st Witzig ); Geubbels (38’ st Cisse), Mambimbi (19’ st Akolo ). A disp.: Watkowiak, Dumrath, Diaby, Faber, Ruiz, Okoroji, Konietzke. All.: MaaBen

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano ; Kayode , Moreno (1’ st Comuzzo ), Martinez Quarta , Biraghi (38’ st Gosens ); Adli (18’ st Cataldi ), Richardson ; Ikone , Bove (18’ st Beltran ), Sottil (40’ st Parisi); Kouame . A disp.: De Gea, Martinelli, Dodo, Ranieri, Colpani, Baroncelli, Rubino. All.: Palladino

Arbitro: Frid (Isr)

Marcatori: 23’ Mambimbi (S), 5’ st Martinez Quarta (F), 9’ st e 24’ st Ikone (F), 17’ st Gortler (S), 45’+3’ st Gosens (F)

Ammoniti: Stanic (S), Kouame (F), Mambimbi (S), Sottil (F), Cataldi (F), Witzig (S)