Non è un momento positivo quello che il Lecce sta vivendo in questa stagione. I salentini domani alle 15 al Maradona contro il Napoli. Il tecnio dei giallorossi Luca Gotti in conferenza stanpa:

“È stata una settimana davvero brutta da dimenticare. Ora servono i fatti , dobbiamo acquistare concretezza . e chi intende salvarsi è giusto trovare solidità.”