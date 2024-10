MotoGp, Gp della Thailandia: magnifica pole di Bagnaia, secondo Bastianini , terzo Martin

Un favoloso Francesco Bagnaia conquista con il tempo di un minuto, 28 secondi e 700 millesimi la pole position in vista del Gran Premio di Thailandia (terzultimo appuntamento del Mondiale) .

Seconda posizione in casella il ‘collega’ Ducati Enea Bastianini (staccato di 232 millesimi , Terza posizione il leader della classifica generale Jorge Martin. Al via dalla seconda fila in quest’ordine Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Marc Marquez (Ducati Gresini, vittima di una caduta) e un ritrovato Fabio Quartararo sesta casella. Buona la prova offerta da Di Giannantonio sesto tempo.

Ecco la classifica e la griglia di partenza