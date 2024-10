Serie C: Ternana-Rimini 1-1 , Garetto risponde a Cicerelli

(STEFANO GIIOVAGNOLI) – Dietrofront della Ternana. Un passo indietro della squadra di Abate, che ha fatto di nuovo fatica contro l’organizzazione del Rimini facendosi imporre l’1 a 1 casalingo nonostante il vantaggio di Cicerelli. L”allenatore Ignazio Abate “vede il bicchiere mezzo pieno”

Una partita non trascendentale, quella tra la Ternana e il Rimini, giocata meglio dai padroni di casa per le occasioni avute, ma gli ospiti si sono fatti apprezzare magari più per l’organizzazione, che la spigliatezza offensiva.

Il goal la Ternana l’ha conquistato su un infortunio difensivo, che ha cambiato l’ottica offensiva mentre, dall’altra parte, la “rasoiata” di Garetto ha sorpreso Vannucchi per un pareggio 1 a 1 inaspettato fino a quel punto della gara.

“Quando tutto sembrava fatto, abbiamo preso un goal da polli – ha sentenziato l’allenatore della Ternana Ignazio Abate – ma la squadra ha fatto ciò che doveva.

Ha avuto il palleggio e tre o quattro situazioni da goal, mentre nel finale abbiamo perso un pizzico di equilibrio, tanto che la loro rete è arrivata con sei nostri giocatori all’interno dell’area di rigore”.

A questo punto la gestione della palla diventa determinante e “per arrivare fino in fondo ci vuole un equilibrio emotivo” ha specificato il mister a fine partita.

Alla vigilia d tre gare ravvicinate, Rimini e Spal in casa, Sestri Levante nel turno infrasettimanale, l’allenatore della Ternana Ignazio Abate ha potuto contare su quasi tutti gli effettivi tranne il centrocampista Damiani infortunato.

I vari Cianci, Cicerelli e Curcio sono entrati tutti in campo, mentre sono usciti dallo schieramento Loiacono in difesa e Romeo a centrocampo.

Quest’ultimo è entrato nella ripresa in sostituzione di Corradini infortunato.

L’immediato obiettivo, dichiarato da Abate, è quello di rimanere il più possibile agganciato al vertice della classifica giocando, a suo dire, con i calciatori dalle migliori garanzie del momento considerando anche le tre partite di seguito.

Non sarà così per Viviani, se ne parla molto in questo momento, che sta ancora lavorando per arrivare alla forma migliore.

Anche nelle indicazioni della vigilia dell’incontro, c’era la possibilità di alcuni cambi, tanto che al centro della difesa l’ha spuntata Maestrelli per sostituire Loiacono, mentre a centrocampo è andato fuori Romeo con Curcio, Cianci, Cicerelli e Carboni contemporaneamente in campo insieme a De Boer.

I problemi maggiori di formazione li ha avuti il Rimini, data per una squadra “quadrata” da un punto di vista fisico, ma anche organizzativo vista la partita.

C’era da valutare l’impiego di Gorelli, che non è andato neanche in panchina dove si sono accomodati, invece, gli altri “acciaccati” De Vitis e Chiarelli.

Ben più problemi, infatti, aveva l’allenatore del Rimini con quattro giocatori assenti per l’incontro con la Ternana Cioffi, Malagrida, Cernigoi e Gorelli out.

Come detto anche nell’ultima partita casalinga, la Ternana è concentrata sul proprio percorso “ancora perfettamente in crescita” – ha dichiarato l’allenatore Abate – per cercare conquistare il primo posto della classifica generale.

La Ternana ha spinto senza forzare più di tanto di fronte ad una squadra come il Rimini comunque ben organizzata come nelle aspettative.

La Ternana ha cercato la cosiddetta “costruzione dal basso” e un fraseggio ancora non sufficiente per mettere pressione alla difesa del Rimini stesso.

Infatti la squadra rossoverde a Sassari è stata un po’ passiva facendo un passo indietro sul piano del gioco e soprattutto del l’atteggiamento in campo.

Con il Rimini ha fatto fatica a trovare gli spazi giusti ed ha subito al 20’ un diagonale centrale di Garetto, che ha terminato la sua corsa non lontano dal palo.

Tutto ciò ha “svegliato” la Ternana, che ha avuto la prima occasione con il duo Cianci – Cicerelli al 22’, il cui tiro, centrale, è stato respinto dal portiere Colombi.

Una conclusione di Curcio è stata deviata in angolo, un colpo di testa a centro area di Casasola è terminato alto comunque tutti segnali di reazione della Ternana per sbloccare lo stallo in cui si era messa la partita.

Contro la Torres, la scorsa settimana, la formazione rossoverde aveva costruito molto poco rischiando di uscire cn le “ossa rotte” al cospetto di una formazione con le “carte in regola” per puntare a qualcosa di importante.

Nel primo tempo della gara con il Rimini può essere chiamata in causa le difficoltà della squadra rossoverde nella fase offensiva dell’azione, cioè quella brillantezza che eravamo soliti vedere nelle partite precedenti all’ultima trasferta, che la stanno “inchiodando” ad un risultato non consono alle proprie aspettative.

L’assetto e l’organizzazione del Rimini hanno relativamente avuto la meglio.

Allo scadere del primo tempo è stato annullato un goal a Cianci con la relativa ammonizione combinata all’attaccante per un fallo presunto.

Per passare in vantaggio, la Ternana ha approfittato di un infortunio difensivo di Megelaitis al 10’, che ha spianato la strada a Cicerelli per sbloccare la partita.

La reazione del Rimini è arrivata al 19’ con una conclusione alta di Ubaldi dalla “lunetta” dell’area dopo che nell’azione precedente era finito in fuorigioco.

Il Rimini il goal l’ha comunque segnato quando nessuno se l’aspettava.

Buona l’azione nella dinamica che ha portato al diagonale vincente di Garetto con la classica “rasoiata” dal limite dell’area a fil di palo.

Il pareggio del Rimini ha costretto Abate a giocare con una squadra super offensiva con Ferrante, Matthaus e Donnarumma a cercare il nuovo vantaggio dopo che il “brodino” di Cicerelli non è bastato per vincere,

Non è questa la Ternana che può fare la differenza ed avere ambizioni, nonostante Curcio ci abbia provato ad agguantare una vittoria in extremis.

IL TABELLINO

TERNANA-RIMINI 1-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Maestrelli, Capuano, Martella, Corradini (46’ Romeo), De Boer (84’ Donnarumma), Carboni (70’ Aloi), Curcio, Cicerelli (71’ Mattheus), Cianci (70’ Ferrante). All. I. Abate

RIMINI (3-5-2): Colombi, Megelatis, Cinquegrano, Lepri, Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (70’ Lombardi), 85’ De Vitis), Falbo (70’ Semeraro), Dobrev (57’ Fiorini), Ubaldi (70’ Chiarella). All. A.Busce’

ARBITRO: Alessandro Silvestri di Sez. Roma 1

ASSISTENTI: Fabio Dell’Arciprete (Sez. Vastò); Michele Ciatti (Sez. Como)

IV UFFICIALE: Erminio Cerbari (Sez. Arezzo)

MARCATORI: 10’ st. Cicerelli (Ternana); 33’ st. Garetto (Rimini)

AMMONITI: Cianci (Ternana); Garetto (Rimini); Falbo (Rimini); Curcio (Ternana)

RECUPERO: 1’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 4.021 (di cui 145 ospiti e 1.757 abbonati)

Incasso € 23.506. Rateo abbonati € 7.084,51. Incasso totale € 30.590,51