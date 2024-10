Calcio Serie C: Ternana- Ascoli 3-1

(Sttefano Giovagnoli)- DUE CORTE RESPINTE DEL PORTIERE SPIANANO LA STRADA AI ROSSOVERDI CONTRO L’ASCOLI DOPO UN PRIMO TEMPO SENZA GOL. LA SQUADRA ROSSOVERDE VINCE 3 A 1 E AGGANCIA DI NUOVO LE PRIME IN TESTA IN ATTESA DEL PESCARA.

Una buona Ternana nel gioco, decisamente migliore nel secondo tempo, ha sconfitto meritatamente l’Ascoli per 3 a 1, ma i goal sono arrivati su due corte respinte del portiere e, comunque, la squadra è stata pronta sia a propiziare le opportunità stesse, che nello sfruttare i varchi concessi dalla formazione ospite.

La terza rete è stata, invece, realizzata con un bel colpo di testa all’angolino.

Nel primo tempo c’erano state delle difficoltà a capitalizzare il gioco profuso, ma la squadra aveva dato delle buone indicazioni nonostante l’assenza del goal.

L’imperativo della Ternana era quello di rialzarsi dopo la flessione con il Campobasso della scorsa settimana e questa volta l’allenatore Ignazio Abate ha “alzato l’asticella” nelle dichiarazioni della vigilia.

Una formazione che aveva dato segnali positivi negli allenamenti settimanali chiamando in causa i tifosi per avere la meglio su una rivale storica come l’Ascoli.

L”obiettivo di Abate era quello di partire forte non guardando le caratteristiche dell’avversario di valore a centrocampo ed in attacco con un allenatore come Mimmo Di Carlo magari subito desideroso, al “Liberati”, di “vendere cara la pelle”.

In sostanza abbiamo visto una Ternana ben messa in campo con una buona proprietà di palleggio nella circolazione della palla con qualche accelerazione a supporto della manovra partendo da una aggressività nella fase di interdizione.

In conferenza stampa il tecnico della Ternana aveva detto di “non snaturasi di fronte a nessuno” difendendo una certa identità del gruppo dimostrata fin qui.

In questi casi conta la voglia e l’energia dei giocatori nell’approccio alla gara.

“Questa settimana ho visto i ragazzi bene nel lavoro, che ha dato buoni segnali di un collettivo brillante e propositivo” nell’ottimismo del tecnico nel pre partita.

Nel frattempo c’è stata la necessità per la Ternana di “aprirsi una breccia” nella difesa avversaria per dare seguito ad una manovra, che poteva diventare fine a se stessa e, allo stesso tempo poco efficace, come accaduto con il Campobasso.

La Ternana sarebbe dovuta ripartire per imporre il proprio gioco e le sue idee come è nel dna di questa formazione, che fino ad ora ha ben figurato ed è, comunque, sempre sulla strada di un percorso di crescita.

Difficile trovare le giuste linee di passaggio in avanti, mentre in difesa i rossoverdi si sono anche esposti alle ripartenze dell’Ascoli.

Quando il passaggio giusto la Ternana l’ha trovato ha mancato il goal al 28’ con Donati abile ad entrare in area dalla fascia destra prima di servire Curcio, che ha di fatto alzato troppo la mira da una invitante posizione di tiro.

Successivamente, oltre la mezz’ora, la Ternana ha iniziato ad “aggiustare il tiro” stesso quando, da un calcio d’angolo di Cicerelli, ha impattato di testa con Capuano trovando una grande opposizione del portiere dell’Ascoli Livieri.

Ancora una grande occasione per la Ternana, ma Cianci ha calciato male al 33’, mentre Donati si sta rivelando una “arma in più” sulle corsie esterne del campo.

La Ternana ha fatto un cambio in difesa rispetto alle previsioni proprio con un ottimo Donati, che ha preso il posto di Casasola e Maestrelli ha giocato per Loiacono oltre a Martella in campo in sostituzione dell’infortunato Tito.

Ternana poco precisa nelle occasioni avute. Primo tempo terminato 0 a 0.

La squadra rossoverde ha iniziato di gran carriera il secondo ed il goal, tanto atteso nel primo tempo, è arrivato al 9’ dopo che una conclusione di Curcio era stata respinta dal portiere Livieri davanti a Cianci per il tap inn vincente.

Il raddoppio delle “fere” è arrivato sempre su una corta respinta del portiere dell’Ascoli questa volta in uscita su un cross rasoterra di Cicerelli su cui ne ha approfittato Curcio lesto a depositare il pallone sotto la traversa.

La Ternana ha “calato anche il tris” con un colpo di testa di Mattheus sotto l’incrocio dei pali a partita ormai finita prima che un calcio di rigore, realizzato poi da Corazza, fissasse sul 3 a 1 il risultato finale dell’incontro.

Intanto il “nodo cruciale” della Ternana è stato sempre quello al di fuori del campo.

La “piazza”, il cosiddetto blasone, è stato quello che ha trainato la scelta di Stefano D’Alessandro a nuovo proprietario del club rossoverde cercando, prima di tutto, di rinsaldare una posizione contributiva ancora oggi motivo di ostacolo alle performance della squadra con una possibile penalizzazione dopo il deferimento. Il primo obiettivo del nuovo presidente sarà quello di mettere a posto la società da un punto di vista finanziario con un aumento di capitale ed è anche l’ auspicio dei tifosi e della squadra sempre in continua ricerca di una solidità economica.

Un progetto in cui D’Alessandro crede molto è il settore giovanile, che farà parte della nuova riorganizzazione societaria “serbatoio” per la prima squadra.

Nel frattempo la Ternana punterà al massimo risultato visto che, come sappiamo, ha saputo costruire un buon gruppo dal quale partire con fiducia.

Il Tabellino

Ternana- Ascoli 3-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Donati, Maestrelli (72’ Loiacono), Capuano, Martella, De Boer, Corradini (86’ Ferrante), Romeo, Curcio (80’ Donnarumma), Cicerelli (80’ Casasola), Cianci (86’ Mattheus). All. I. Abate

ASCOLI (4-2-3-1) Liveri, Addjapong (86’ Alagna), Quaranta, Gagliolo, Cozzoli, Bertini, Varone (74’ Silipo), Marsura (86’ Achik), Tremolada (59’ Tirelli), D’Uffizi (59’ Campagna), Corazza. All. D. Di Carlo

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo

ASSISTENTI: Stefano Franco (Padova); Alessandro Antonio Boggiani (Monza)

IV UFFICIALE: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

MARCATORI: 55’ Cianci (Ternana); 63’ Curcio (Ternana); 90’ Mattheus (Ternana);

95’ Corazza su calcio di rigore (Ascoli)