Nel secondo antcvipo della 9a giornata, il Napoli batte il Lecce 1-0. decide Di Lorenzo nel secondo tempo

Il Lecce aveva bisogno di punti dopo le due pesanti batoste contro Atalanrta e Fiorentina. Il napoli per mantenere il primo posto in classifica proima della sfida di martedì sera a San Siro contro il Milan.

Non è stato facile per i ragazzi di Conte aber ragione di un lecce chiuso ermeticamemnte con il 4-5-1 , ma senza lasciare spai a veloci contropiedi innescati da Banda, per marcare l’attaccabrte salentino a faticato tantissimo Ngonge spesso in riatrso nelle chiuse. Nel primo tempo lw occasioni sono state pochissime per i, Napoli Ngone , Falcone a respinto coin bravura la staffilata dello svizzero , dall’altra parte , Baschiìrotto da calcio d0angolo ha creato scompiglio di testa sotto la porta azzurra. (Il napoli +è andato a segno con Di Lorenzo , la posizione del capitano azzurra è stata rilevata dal var in off-side , quibdi rete annullata. ùnella rirpesa , il lecce si è chiuso ancora più a riccio davanti alla pripria area di rigore, il Napoli ha cercato di aggiare il muto giallorosso. Il gol liberatorio è arrivato al , con Giovanni Di Lorenzo : calcio d’angolo di Politano , copo di testa di McTomynae , la responta di Falcone non è delle migliri , e Di Lorenzo appostao sotto porta mette la palla in rete.

La reazione del lecce è immeduiata e crea qualche preoccupazione alla difesa azzura, ma dopo quattro mibnuti sdi recupero il triplice fischio finale.