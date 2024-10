All’Olimpico il Genoa affronta una Lazio in fgrande spolvero: “In campionato e in Europa sta facendo bene, ha grande qualità e un’identità forte grazie al proprio allenatore. La squadra in settimana ha lavorato bene e mi rende ottimista. Pereiro? Sta lavorando duramente per ritrovare la forma migliore.-così Alberto Gilardino in conferenza stampa.