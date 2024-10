Napoli, Di Lorenzo: importante oggi conquistare i tre punti”

E’ stato il protagonosta del match contro il lecce vinto dal napoli (1-0) grazie al suo gol arrivato nella rirpesa. Il capitano Giovanni Di Lorenzo nel post match:”Dispiace tanto per il primo annullato, ma sono contento, era una partita troppo importante per noi, dovevamo conquistare i tre punti. Ci abbiamo provato in tanti modi, alla fine abbiamo segnato – ha spiegato il capitano del Napoli – Queste sono le partite sulla carta facili, ma in realtà non lo sono. Tutte le squadre vanno affrontate, ma poi conta quello che facciamo noi”.