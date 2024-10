Serie A: Noslin il solito Pedro e Vecino, Lazio -Genoa 2-0

Nella nona giornata di Serie A, la Lazio batte 3-0 il Genoa

A decidere la sfida sono la prodezza al 21′ di Noslin: lunga discesa di Tavares, la palla arriva a Noslin, il tunnel su Sabelli in area è pregiovole , palla sul destro e conclusione che supera Leali per l’1-0, primna del riposo ci prova Tavares , la conclusione finisce a lato.

Nella rirpesa Gilardino sostiuisce Sabelli entra in campo Norton-Cuffy , quest’ultimo si rende subito pericoloso dopo una lunga fuga e conclusa con un destro parato da pPovedel .

l Genoa è in partita e ci prova con Thorsby , il tiro va oltre la traversa.. Suona la carica Castellanos, il cui sinistro in area non inquadra la porta. Gilardino inserisce l’ex Badelj, Ekhator e Ankeye, ma la Lazio raddoppia con Pedro:,l’iberico raccoglie la deviazione di Leali su una veloce ripartenza e conclusione di Tchaouna, poi Vecino in pieno recupero fa 3-0. La formazione di Baroni sale a 16 punti in classifica e aggancia l’Atalanta.

IL TABELLINO

LAZIO-GENOA 3-0

Lazio (4-2-3-1): Provedel ; Marusic , Patric , Gila (39′ st Gigot ), Tavares ; Guendouzi , Rovella (39′ st Castrovilli ); Isaksen (17′ st Pedro ), Dia (17′ st Vecino ), Noslin (33′ st Tchaouna ); Castellanos .

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru. All.: Baroni

Genoa (4-4-1-1): Leali ; Sabelli (1′ st Norton-Cuffy ), Vogliacco , Vasquez 5, Matturro ; Zanoli (17′ st Ekhator ), Frendrup , Miretti (17′ st Badelj ), Martin ; Thorsby (17′ st Ankeye , 27′ st Melegoni ), Pinamonti .

A disp.: Sommariva, Stolz, Marcandalli, Ahanor, Bohinen, Pereiro, Accornero, Masini. All.: Gilardino

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 21′ Noslin, 41′ st Pedro, 49′ st Vecino

Ammoniti: Sabelli (G), Noslin (L), Gila (L), Marusic (L)