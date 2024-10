Parma , Pecchia:”devo rimarcare il carattrere della mia squadra”

Soddisfatto per metà Fabio Pecchia , dopo l’1 a 1 contro l’Empoli. Il tebcico ducale ha commentato così ai microfoni Dazn: “Non butto via la prima ora di gioco. Sapevamo di affrontare una squadra tosta, che si difendeva bene. È vero che a tratti non avevamo il pieno controllo, ma abbiamo colpito l’ennesima traversa gestendo in modo intelligente. L’Empoli ha concretizzato tantissimo rispetto a quanto prodotto ed è un loro merito. Avremmo meritato di vincere la gara, ma sono soddisfatto e devo rimarcare il carattere di un gruppo che ha voluto fortemente il pareggio”.