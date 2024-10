MotoGP | Gp Thailandia Gara:Bagnaia su tutti. Secondo Martin , terzo Acosta

Importantissima vittoria del campione dle mondo in carica, nonostante la pista resa viscida dalla pioggia. Campionato del mondo ancora aperto.

MotoGP Gp Thailandia Gara – A Pecco Bagnaia non manca la caparbietà e il carattere del campione al Chang International Circuit di Buriram, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Su una pista resa viscida dalla pioggia il numero 1 della Ducati vince il Gran premio di Thailandia davanti a leader della classifica iridata Jorge Martin , terzo un sorprendente Pedro Acosta. Il campione dle mondo in carica , terzo nella Sprint di accorcia in classifica sullo spagnolo a -2 Gp dal termine della stagione. Peccato per Marc Marque , caduto , l’otto volte campione del mondo era secondo alle spalle di Bagnaia. Questo successo di Bagnaia lo porta a -17 da Martin quando mancano due gare alla fine della stagione, Malesia e Valencia.

Sul podio Martin e uno straordinario Pedro Acosta (rookie KTM Team GASGAS Tech3), che dopo cinque zeri consecutivi centra il quinto podio della stagione su una pista resa insidiosissima dalla pioggia.

In lotta per la vittoria c’era anche Marc Marquez, ma l’otto volte iridato è caduto a metà gara mentre si preparava ad attaccare Bagnaia per la terza volta, le prime due senza successo. Alla fine è risalito in sella chiudendo 11esimo.

MotoGp Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 43:38.108 2 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing +2.905 3 31 Pedro Acosta Red Bull Gasgas Tech3 +3.800 4 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +4.636 5 43 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +5.532 6 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +5.898 7 12 Maverick Vinales Aprilia Racing +8.498 8 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +17.672 9 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing +18.588 10 73 Alex Marquez Gresini Racing Motogp +21.163 11 93 Marc Marquez Gresini Racing Motogp +22.251 12 10 Luca Marini Repsol Honda Team +22.859 13 30 Takaaki Nakagami Idemitsu Honda Lcr +24.531 14 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team +27.090 15 36 Joan Mir Repsol Honda Team +30.870 16 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp +50.021

La Classifica