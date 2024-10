Una bella sfida giocata da Monze e Venezia all’U-Power Stadium.

Il risulato di 2-2 premia ambedue le squadre . Il Venezia aggancia in classifica il Lecce , ma è s empre ultimo con i salentini. All’80’ Monza in dieci ,rosso a Bondo (doppia ammonizione) , i lagunari non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica. I gol: succede tutto nel primo tempo: i veneti vanno due volte in vantaggio con Ellertsson (15′) e Svoboda (39′), ma si fanno raggiungere da Kyriakopoulos (23′) e Djuric (44′).