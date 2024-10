Juventus, Motta:”Dobbiamo affrontare l’Inter con concetrazione”

In Champions League , contro lo Stoccarda la Juve ha incassato la prima sconfitta stagionale Stoccarda, i bianconeri ripartono in campionato dal Derby d’Italia a San Siro contro l’Inter, Thiago Motta in conferenza stampa:” “Siamo concentrati, determinati e daremo tutto quello che possiamo dare ha spiegato il tecnico bianconero -. Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte”. “È oggettivo che le favorite del campionato sono Inter e Napoli – ha aggiunto -. Domani dobbiamo affrontare l’Inter con concentrazione e coraggio”. “Formazione? Domani non recuperiamo nessuno”, ha proseguito.