Serie A, Inter – Juventus: l’affascinante serata col derby d’Italia. Le probabili formazioni

Inter-Juventus,il derby d’Italia e appuntamento alle 18:00 di oggi domenica 27 ottobre per il big-match della 9° giornata Serie A .

Una sfida che racchiude ricordi e forti emozioni tra nerazzurri e bianconeri . L’Inter dopo la vittoria in Champions league contro lo Young Boys (gol di Thuram al 93’), ha delle pesanti defezioni causa infortuni. In casa Juve, pesa la sconfitta allo Stadium in Champions League contro lo Stoccarda, che ha segnato la prima sconfitta bianconera in questa stagione .

Le ultime

Quì Inter: Inzaghi avrà due pesanti assentze: Calhanoglu e Acerbi, per infortunio (etrami usciti malconci nella sfida dell’Olimpico vinta contro la Roma), tutto il resto del gruppo a disposizione del tecnico .

Quì Juve: i titolari rimasti saranno tutti i campo, anche stringendo i tempi. Per Thiago Motta mano ai giovani, per gli stessi problemi di Inzaghi tra squalificati e indisponibili. Probabile la presenza in difesa di Savona dal 1′ , in mediana Fagioli e Mbangula sulla linea dei trequartisti.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

Il Derby d’Italia di San siro di questa sera alle 18:00 può essere visto in diretta solamente per gli abbonati e a pagamento. Per chi è cliente DAZN può vederlo su una Smart TV collegata regolarmente a internet con console di gioco o dispositivi wireless. Per gli utenti Sky, in vece canale 201.