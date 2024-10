Nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria nasce un nuovo percorso panoramico che unisce natura e accessibilità per escursionisti e ciclisti.

Comunicato stampa

Rio di Pusteria (BZ), 15 ottobre 2024 – Aperta la nuova strada forestale che collega Rio di Pusteria alla frazione di Valles, nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria, un percorso immerso nella natura, perfetto per chi ama escursioni e bici. Lungo 7,8 km, offre facile accesso e splendidi scorci tra il torrente Valles e le foreste circostanti. Il cammino parte dal centro del paese e si sviluppa dolcemente lungo Via Valles. Il suono rilassante dell’acqua del torrente accompagna gli escursionisti per gran parte del cammino.

Dopo un primo tratto in salita, si raggiunge un caratteristico ponte di legno che introduce alla strada forestale vera e propria. A questo punto, il percorso diventa più agevole, con dolci pendenze circondate da prati e boschi rigogliosi. Lungo il tragitto si possono ammirare scorci affascinanti e la natura tipica della zona, offrendo momenti di relax e contemplazione. Avvicinandosi alla fattoria Untereggerhof, il tracciato si interseca brevemente con la linea principale, ma subito dopo prosegue su un marciapiede lungo il bacino idrico, offrendo ancora una volta un contesto di grande serenità. Il tratto termina nelle vicinanze di Valles poco distante dalla stazione a valle della funivia Jochtal. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore in bicicletta, mentre a piedi si impiegano circa 2 ore e 45 minuti, a seconda del ritmo. La nuova e sicura connessione tra Rio e Valles rende ancora più accessibile la bellezza del paesaggio montano circostante, facendo di Rio un punto di partenza ideale per scoprire l’intera area.

L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria in Alto Adige è una destinazione perfetta per chiunque cerchi una combinazione di attività all’aria aperta e momenti di relax. Con oltre 55 km di piste da sci e numerosi sentieri per escursioni e ciaspolate, il comprensorio sciistico Gitschberg-Jochtal è il più esteso della Valle Isarco. Chi ama l’enogastronomia può godere delle numerose e accoglienti malghe tipiche che offrono specialità altoatesine. Inoltre, c’è una preziosa compagna di viaggio, l’Almencard, che apre le porte a una vacanza ricca di vantaggi; gli ospiti la ricevono gratuitamente al momento del check-in presso le strutture convenzionate. La carta include accessi gratuiti ai musei e spostamenti gratuiti sui mezzi pubblici dell’Alto Adige.