Tragedia ai campionati europei Mountain Bike , è morto Silvano Janes

Tragedia agli Europei di Gravel, andati in scena sull’Altopiano di Asiago. Durante la gara amatori si è spento Silvano Janes, ex professionista particolarmente impegnato nella mountain bike: l’atleta trentino era impegnato nella rassegna continentale quando un infarto lo ha stroncato a 69 anni. Janes in carriera ha conquistato una lunga serie di Mondiali Master fra strada, pista e mountain bike, specialità quest’ultima in cui si è contraddistinto per esser uno dei pionieri nel nostro Paese. Gli organizzatori hanno deciso di fermare le prove amatoriali, assegnando soltanto i titoli fra gli èlite.