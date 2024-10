SBK – Gp Portogallo gara-2: Razgatlioglu fa il bis

BK Gp Portogallo Superpole Race – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 2 del Gran Premio del Portogallo sul circuito dell’Estoril

Toprak Razgatlioglu si ripete e si concede il bis al Gp del Portogallo categoria SBK. Il pilota turco così come nella gara vinta ieri non parte bene , poi piano piano riesce a portarsi al comando della gara dopo pochi giri , va in testa e non lascia più la leadership della gara. Gli inseguitori , Nicolò Bulega team Ducati Aruba e Alvaro Bautista devono accontentarsi della seconda e terza piazza.

Al quarto posto si è piazzato Jonathan Rea che chiude davanti a Michel van der Mark e Xavi Vierge. Danilo Petrucci chiude in ottava posizione e diventa matematicamente il miglior pilota di un team Indipendent della stagione.

Ottava posizione per Andrea Iannone che precede Michael Rinaldi e Axel Bassani che completa la top ten.

Gp Portogallo Gara 2 Superbike 2024

1 54 RAZGATLIOGLU BMW LEAD LEAD 1’36.802

2 11 BULEGA Ducati 3.866 +3.866 1’37.085

3 1 BAUTISTA Ducati 3.998 +0.132 1’37.141

4 65 REA Yamaha 12.005 +8.007 1’37.583

5 60 VAN DER MARK BMW 15.209 +3.204 1’37.477

6 97 VIERGE Honda 15.792 +0.583 1’37.631

7 9 PETRUCCI Ducati 16.914 +1.122 1’37.691

8 29 IANNONE Ducati 17.371 +0.457 1’37.506

9 21 RINALDI Ducati 19.129 +1.758 1’37.837

10 47 BASSANI Kawasaki 19.966 +0.837