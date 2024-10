Simone Consonni ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali nell’omnium. In una gara caratterizzata dalla grande prova di continuita espressa dal , 30enne di Brembate Sopra che ha totalizzaro 138 punti alle spalle del belga Lindsay de Vylder, in grado di totalizzare 150 punti. Bronzo per l’olandese Yanne Dorenbos con 128 punti.