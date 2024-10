Serie A: starordinario pareggio 4-4 nel derby d’Italia tra Inter e Juventus

C’era una grande interesse attorno al postico Serie A 9a giornata tra Inter e Juventus, otto gol hanno ripagato le attese.

le proiezioni pronosticavano un match bloccato dai tatticismi, invece , ne uscita fuori una gara spettacolare. A San Siro il derby d’Italia numero 253 è terminato 4-4,

Nel primo tempo l’Inter sblocca il match con Zielinski dal dischetto. La Juve risponde subito con Vlahovic , servito perfettamente da McKennie e Weah ribaltando il risultato, i nerazzurri non ci stanno e rimettono gara sui binari della parità il sinistro di di Mkhitaryan non da scampo a Di Gregorio. Non è fintita , prima del riposo , ancira un penalty trasfarmota da Zielinski, l’ex Napoli alla prima presenza da titolare dal primo minuto. Nella ripresa Dumfries cala il poker sugli sviluppi di un calcio d’angolo la girata dell’olandese è angolatissioma , nulla da fare per Di Gregorio . sembra fatta per l’Inter , invece SYldiz Yildiz rimette in parità il match con una spendida doppuietta personale,m che lascia tanto amro in bocca all’Inter , al tecnico Inzaghi e tifosi.

IL TABELLINO

INTER-JUVE 4-4

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (18′ st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (18′ st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (32′ st Darmian); M. Thuram (41′ st Taremi), Lautaro.

A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Correa, Buchanan, Asllani, Palacios, Berenbruch. All.: Inzaghi

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo (32′ st Gatti), Cabal; Locatelli, McKennie (38′ st K. Thuram); Conceiçao, Fagioli (16′ st Savona), Weah (16′ st Yildiz); Vlahovic (32′ st Mbangula).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Adzic, Rouhi. All.: Thiago Motta

Arbitro: Guida

Marcatori: 15′ rig. Zielinski (I), 20′ Vlahovic (J), 27′ Weah (J), 34′ Mkhitaryan (I), 38′ st rig. Zielinski (I), 8′ st Dumfries (I), 26′ st Yildiz (J), 37′ st Yildiz (J)

Ammoniti: Pavard, Dumfries (I); Danilo (J)