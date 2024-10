Protagonista assoluto del match , contro l’Inter , Yildiz autore di una doppietta che ha rimesso in parità 4-4 il match nel derby d’Italia:” Sono felice per i due gol, non è stato affatto facile. Ringrazio compagni e allenatore per la fiducia. La rimonta? Nel calcio tutto può succedere, l’abbiamo recuperata perché abbiamo lavorato da squadra”.